الألماس جميل ومبهر ببريقه، وهو أيقونة تعبر عن الحب الحقيقي والارتباط الدائم، وبمناسبة عيد الحب لهذا العام، يستوحي فندق فورسيزونز الكويت التألق والفخامة من الألماس ويضيف بريقه إلى مجموعة من التجارب المبهرة، مثل تناول الطعام الفاخر بإطلالة مميزة على المدينة في مطاعم الفندق، أجواء ساحرة، عروض رائعة على الغرف الفخمة وغيرها الكثير. والألماس بمظهره الصلب والجميل، يمثل طبيعة الحب الحقيقي غير القابلة للكسر ويقول المدير العام للفندق مارتن كيبينج: موضوع الألماس في عيد الحب يذكرنا أيضا بالأوجه الدائمة للروح الإنسانية من القوة إلى الإبهار ويكرس فكرة أن الضوء يشع حقا من الداخل.



ومع أضواء المدينة المتلألئة كالجواهر، يمنحكم مطعم سنتوهو، المكان الأمثل على سطح الفندق، لتستمتعوا بوليمة من الإبداع الآسيوي في ليلة عيد الحب حيث سيتيح لكم الشيف واتانا اكتشاف الأطباق الشهية.



والشيف لويجي فراسانيتو وفريقه على استعداد لإبهاركم بقائمة طعام إيطالية مكونة من خمسة أطباق في مطعم داي فورني في الدور الحادي والعشرين مع وليمة إيطالية لذيذة تشمل أطباقا مميزة مثل ريزوتو أراغوسا مع لوبستر البحر، وأنيلو، ولحم الضأن المطبوخ في صلصة غنية مع فطر البورتشيني والترافل.



ويمكنكم تناول الطعام تحت ضوء النجوم في كابانا مطعم البندر الخاصة والمكيفة، إنها فعلا تجربة رائعة بجوار حمام السباحة تحت النجوم وتشمل القائمة أربعة أطباق وخدمة شخصية بالإضافة إلى زجاجة من العصير الفوار ومشروبات غازية غير محدودة. ولا توجد طريقة أفضل للاحتفال بعيد الحب من قضاء عطلة رومانسية مع من تحب. استفيدوا من اللحظات الثمينة مع ميزة تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر، استمتعوا بالحلوى داخل الغرفة وبالزهور والعصير الفوار غير الكحولي مع باقة الرومانسية الخاصة بالفندق.



استمتعوا بالرفاهية والتألق مع العضوية الذهبية أو الفضية الفريدة للأزواج في عيد الحب هذا العام.. استفيدوا من إمكانية الدخول إلى مركزنا الصحي ذي الخمس نجوم.