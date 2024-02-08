عواصم - وكالات: أعيد انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي أمس، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات، في نتيجة متوقعة لانتخابات جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92.1% من الأصوات بعدما أعلنت 54.5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري وسط حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وفي غياب أي معارضة فعلية.

وصوت الأذربيجانيون أمس في انتخابات رئاسية غابت عنها المعارضة، وتعززت صورة الرئيس الحالي إلهام علييف كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناغورني قره باغ.



في اشارة رمزية للغاية، أدلى علييف وعائلته بأصواتهم في مركز اقتراع بخانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية)، كبرى مدن إقليم ناغورني قره باغ، وفق ما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان.



وهذه الانتخابات هي الأولى التي تنظمها أذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في إقليم ناغورني قره باغ حيث فتح 26 مركز اقتراع أبوابه أمس لاجراء تصويت «تاريخي»، بحسب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية مظاهر باناخوف.



يحكم علييف الدولة الغنية بالنفط بقبضة حديدية منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر، حتى انه من المستبعد حدوث أي مفاجآت.



وفي مركز اقتراع في العاصمة باكو، قالت شاتاليا عباسوفا، وهي متقاعدة تبلغ 68 عاما، إنها صوتت لصالحه لأنه «حقق ما كان يبدو مستحيلا - جعل حلمنا حقيقة، وحرر الأراضي المحتلة».



ويتنافس في مواجهة إلهام علييف ستة مرشحين غير معروفين ولا يعتبر أي منهم بديلا حقيقيا، و«جميعهم أيدوا الرئيس في الماضي القريب»، وفق ما جاء في تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. حتى ان أحدهم قد أشاد خلال الحملة الانتخابية، بالزعيم البالغ 62 عاما والذي «أوفى بكل وعوده».



وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية التي تم سحقها لسنوات هذه الانتخابات «المهزلة»، على غرار ما فعلت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018.



يتباهى علييف بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في سبتمبر وأنه «أعاد توحيد» بلده كما وعد، بعد أكثر من 30 عاما من الحروب والاشتباكات.



وقال عصمت باغيروف، وهو من سكان باكو، «أعلم أن الكثيرين سيصوتون لعلييف، لأنه حرر قره باغ. وأنا ممتن له على ذلك، لكن هناك مشاكل أساسية في البلاد لم يتم حلها بعد».



واشار هذا الخبير التقني البالغ 32 عاما إلى أنه قرر عدم التصويت «لعدم وجود مرشحين بدلاء» لعلييف.



وفي يناير، أوضح إلهام علييف أنه دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة التي كان من المقرر إجراؤها في 2025، للاحتفال ببداية «حقبة جديدة».