أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه أمر الجيش بـ«تحضير» هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو «مسألة أشهر».



وفي خطاب متلفز، رأى نتنياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس «سيؤدي إلى مجزرة أخرى»، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.



وقال نتنياهو إن «جنودنا يقاتلون حاليا في خان يونس، معقل حماس الاساسي. لقد أمرنا قوات الدفاع الاسرائيلية بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، آخر المعاقل المتبقية لحماس».



وأكد ان «النصر في متناول اليد. هذا الامر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، انه مسألة أشهر»، وذلك بعد اربعة اشهر تماما من هجوم حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر.



وتابع أن «مواصلة الضغط العسكري هو شرط اساسي لتحرير الرهائن. إن الرضوخ لمطالب حماس الوهمية (...) لن يؤدي إلى تحرير الرهائن وسيؤدي أيضا إلى مجزرة أخرى وإلى كارثة بالنسبة إلى دولة اسرائيل لن يقبل بها اي من مواطنيها».