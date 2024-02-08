نقل صلاح عبدالسلام، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس والتي خلفت 130 قتيلا، من زنزانته في بلجيكا إلى فرنسا صباح أمس.



وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي إنه «محتجز في سجن في منطقة باريس».



وفي سبتمبر أدان القضاء البلجيكي صلاح عبدالسلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بين أفراد الخلية التي هاجمت العاصمة الفرنسية، بتهم تتعلق بـ«اغتيالات في سياق إرهابي»، وذلك في إطار هجمات مارس 2016 في بروكسل.



وقالت دلفين باسي محامية عبدالسلام، التي طعنت في شرعية نقله واستنكرت «انتهاك سيادة القانون»، لوكالة فرانس برس، «جاءوا لأخذه من زنزانته وغادر إلى فرنسا».



من جهتها، أكدت النيابة العامة أن «صلاح عبدالسلام غادر سجن هارين، ليتم نقله إلى الحدود حيث تولت السلطات الفرنسية أمره».



خلال محاكمته، أعرب صلاح عبدالسلام عن رغبته في قضاء عقوبته في بلجيكا. ويحمل الأخير الجنسية الفرنسية بفضل والديه المهاجرين (زوجان من أصل جزائري مغربي)، لكنه ولد ونشأ في بروكسل حيث يعيش أقاربه.



وخاض محاموه معركة قضائية في بلجيكا للاعتراض على نقله، مستنكرين بشكل خاص ظروف احتجازه في فرنسا.



وقالت باسي «من المنطقي تماما أن يمضي عقوبته في بلجيكا».



من جهته، قال محاميه البلجيكي الآخر هارولد ساكس «رافعنا بشأن واقع أنه لم يكن في الحبس الانفرادي فحسب، بل تم التجسس على جميع اتصالاته ومراقبتها من قبل عملاء، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة».



كما أشارت باسي إلى أن نقله إلى فرنسا يعكس «نوعا من الرغبة في الانتقام المطلق، يتقدم على احترام القانون».