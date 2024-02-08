

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز جواد حسين القلاف في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 5 الجاري.



وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز.



وتمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.