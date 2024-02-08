

أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الذهبية لمعرض الكويت للاستدامة المختص باستعراض كل ما يتعلق ببيئة نظيفة ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأيضا عرض أحدث أنواع السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الكويتي والمنتجات الصديقة للبيئة وتعريف الجمهور بأهميتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتخفيف حدة تغير المناخ، حيث يشارك التجاري في المعرض من خلال جناح صديق للبيئة خاص للبنك من اليوم الخميس 8 فبراير لغاية 10 الجاري.



وتعقيبا على مشاركة التجاري في هذا الحدث، قالت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي نورا كايد: «يحرص البنك التجاري الكويتي على الالتزام بمسؤوليته تجاه المجتمع من خلال مساهماته في الحملات البيئية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي».



وأوضحت كايد أن البنك يشارك في هذا المعرض لتسليط الضوء على أهمية زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي يسببها التلوث وانتشار المخلفات والنفايات، وتجسيدا لدوره الريادي كبنك يساند المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة ودعم ومساندة الجهود الهادفة إلى الاهتمام بالصحة والنظافة من خلال بيئة صحية ونظيفة وخالية من النفايات الملوثة. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض ضمن جهوده المستمرة في مجال التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية.



وأضافت ان موظفي المبيعات سيتواجدون في جناح البنك لتعريف الجمهور بعرض تمويل السيارات الذي يقدمه التجاري وهو عبارة عن خصم يصل إلى 1000 دينار عند تمويل أي سيارة يختارها العميل بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدة حرص البنك دائما على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائه وأفضل العروض التي تلبي احتياجاتهم.



ويتميز معرض الكويت للاستدامة بأنه تجمع فريد من نوعه لتعريف الجمهور على أحدث طرازات السيارات الكهربائية والهجينة المتوافرة في السوق الكويتي، وذلك بمشاركة وكالات من أكبر العلامات التجارية العالمية، تأكيدا على الدور الإيجابي والفعال للسيارات الكهربائية في التقليل من درجات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء ونظافة البيئة.