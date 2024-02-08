

اختتم بنك برقان مؤخرا برنامج «Rock Your Habits» وهو التحدي الذي استمر لمدة شهر في مبنى البنك الرئيسي، وذلك كجزء من جهوده الهادفة إلى ترسيخ مكانته بين أفضل أماكن العمل وتماشيا مع نهجه الشامل في تطوير رأسماله البشري. ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار توعية موظفي البنك بأهمية اتباع نظام صحي وتشجيعهم على تغيير بعض العادات غير الصحية بأخرى صحية تنعكس بشكل إيجابي على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية.



وخلال البرنامج الذي امتد على مدى 4 أسابيع، شارك 140 موظفا من البنك في مجموعة متنوعة من التحديات وورش العمل والأنشطة المختلفة، إضافة إلى جلسات المتابعة الفردية التي أشرفت عليها وأدارتها رولا عرنكي أخصائية التغذية العلاجية وتثقيف مرضى السكري وأخصائية التغذية الرياضية والمدربة الشخصية المعتمدة، إلى جانب دانيال لورينزو الرياضي ومدرب اللياقة البدنية.



وفي تعليقها على تنظيم هذا البرنامج، قالت مدير الثقافة والارتباط الوظيفي في بنك برقان زهرة بوعركي: «بصفتنا بيئة عمل رائدة ومؤسسة مصنفة بين أفضل أماكن العمل «Great Place to Work®» فإننا ملتزمون بتوفير فرص جديدة ومختلفة لموظفينا لتمكينهم من العيش وفقا لنمط حياة صحي. ومن شأن هذه المبادرة أن تؤثر بشكل إيجابي على حياتهم الشخصية».



وأضافت بوعركي أن العمل في البنوك يستوجب الجلوس لساعات طويلة خلف المكتب، لذلك فإن برقان يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار ويعمل على خلق ثقافة تشجع الموظفين باستمرار على اتباع عادات صحية.



وبهدف ضمان استفادة المشاركين من التعليمات والنصائح المقدمة لهم خلال فترة البرنامج والتزامهم بها، تناولت ورش عمل الأسبوع الأول مواضيع مهمة وأساسية مثل المحافظة على صحة العقل والجسم والصحة النفسية، إضافة إلى تحديد نظام غذائي متوازن، وتسليط الضوء على موضوع السمنة ومختلف عواملها ومدى خطورتها.