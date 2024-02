يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال عطلة ذكرى الإسراء والمعراج تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من خلال فرع المطار.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو من خلال فروع KFH Go الذكية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة إلى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من قنوات الخدمة الإلكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع KFH Go قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية إلى فرع آلي مبتكر يوفر إمكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.



وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، إلى جانب أجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الإيداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة. كما تتميز الخدمات المصرفية الالكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية بالإضافة إلى السهولة والأمان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.



ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية: 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها.



ويواصل فريق «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم على مدار الساعة عبر مختلف حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي: KFHGroup@.