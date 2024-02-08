

في ظل التطورات المستمرة بعالم الخدمات المصرفية، أعلن بنك وربة عن إطلاق حملته الجديدة والمبتكرة لعملاء الرواتب، والتي تعد بتجربة لا مثيل لها تتجاوز كل التوقعات.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل، إن الحملة الجديدة مختلفة عن الحملات التي سبق أن أطلقها البنك لتمنح العملاء فرصا عديدة للربح على جوائز مختلفة طوال العام.



وأوضح الشعيل أنه سيتم تقديم لعملاء شريحتي Priority وRoyal الجدد من الذين يحولون رواتبهم إلى بنك وربة لكل عميل كويتي (موظف أو متقاعد) أثناء فترة الحملة بجوائز نقدية فورية من خلال إقامة سحب فوري. لشريحة Priority ممن تتراوح رواتبهم ما بين 1500 و2499 دينارا سيحصلون على 2 كوبون وأما شريحة Royal لمن تتعدى رواتبهم عن ذلك فسيحصلون على عدد 3 كوبونات إلكترونية.



وستتراوح قيمة الكوبون الواحد من 50 إلى 5 آلاف دينار وتودع الجائزة للعميل على هيئة نقاط في برنامج «المخبة» في تطبيق بنك وربة بشكل فوري، وهي قابلة للاسترداد بشكل نقدي أو إمكانية تحويلها إلى أميال سفر على نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية بواقع 100 ميل لكل دينار.



من جانب آخر، أكد الشعيل أن البنك سيقوم بإجراء سحب أسبوعي طوال فترة الحملة ابتداء من 7 الجاري حتى 25 ديسمبر 2024 ويشارك في هذا السحب كل عميل كويتي جديد أو حال ممن لديه حساب راتب فعال ويتقاضى راتب شهري 500 دينار وأكثر سيكون مؤهلا لدخول السحوبات الأسبوعية طوال فترة الحملة التي ستتوج (3) فائزين بشكل أسبوعي.