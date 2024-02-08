

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله اليوم (الخميس) باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1445هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 11 الجاري.



كما أشار KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا الى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة.