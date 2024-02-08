هاني النصار: أكثر وسيلة «يتسمر» أمامها المشاهدون حالياً المنصات لتنوع إنتاجاتها

عبدالمحسن القفاص: التلفزيون هو الأساس وما يعرض على المنصات نشاهده على شاشته

حمد الخضر: التلفزيون عندنا له طعم آخر ولن تسحب المنصات البساط منه





سماح جمال



القنوات التلفزيونية هل ما زال يتابعها المشاهدون وينتظرون ما يعرض عليها أم أن المنصات الإلكترونية سحبت البساط منها، وجاءت الظروف مواتية مع تسارع إيقاع الحياة والإقبال الواضح عليها التطور من خلال الوسائط الذكية التي تتيح مشاهدة لامحدودة في الوقت والمكان الذي يختاره المشاهد، أم أن التلفزيون يبقى له بريقه ومشاهدوه المخلصون؟



«الأنباء» طرحت هذا السؤال ورصدت آراء بعض الفنانين.



في البداية، قال الملحن حمد الخضر: بالنسبة لجيلي التلفزيون لن ينتهي ووجود المنصات أو اليوتيوب لن يغنينا عنه، فمشاهدة التلفزيون لها طعم آخر، وشخصيا أجد سعادة ومتعة كبيرة بمتابعة الأعمال القديمة على قناة «القرين» وهذه المشاعر لا تقارن عند مشاهدة نفس الأعمال على اليوتيوب مثلا، وحتى متابعة المباريات الكروية على التلفزيون لا يوجد لها منافس وأكثر متعة.



أما المخرج هاني النصار فقال: وجهة نظري تنقسم إلى جانبين، الجانب الأول هو ما يتعلق بالمشاهد الكويتي وتلفزيون الكويت تحديدا، فمن الممكن القول إنه في مراحل عمره الأخيرة، وذلك بسبب ما يقدم به من أعمال سواء كانت منوعة أو مسلسلات وغيره من الأعمال التلفزيونية، والتي أصبحت تنتج فقط في الموسم الرمضاني، والمطلوب متابعة المتغيرات التي تحدث حولنا وما نشاهده في قنوات أخرى.



وأضاف: المنصات حاليا أعتقد أنها تتمدد واصبح المشاهدون يتابعون ما يعرض عليها من أعمال بشكل كبير وتعتبر أكثر وسيلة متابعة من أي وسيلة أخرى، وذلك بسبب نوعية الأعمال الممتازة التي تعرض على تلك المنصات سواء كانت أعمالا عربية أو تركية وبكل تأكيد الأجنبية والأوروبية.



ومن جانبه، قال الفنان عبدالمحسن القفاص: التلفزيون هو الأساس ولن يستغنى عنه أبدا، وما يعرض على المنصات اليوم سيعرض بعد ذلك على القنوات التلفزيونية، والأمر أشبه بدائرة مستمرة ولهذا التلفزيون لا يوجد غنى عنه ولن يكون له بديل.