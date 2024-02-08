

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على مشروع القانون الحكومي بشأن رعاية حقوق المسنين. وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.



وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.