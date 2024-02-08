وسعت إسرائيل بنك أهدافها في سورية وضربت للمرة الأولى أحد الأحياء الراقية في قلب مدينة حمص، فضلا عن مواقع أخرى قرب المصفاة وفي ريف المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون ومقاتلون من حزب الله، بحسب مصادر رسمية سورية وصفحات إخبارية محلية.



وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن إسرائيل شنت هجوما «جويا من اتجاه شمال طرابلس في شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها». وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها. وقالت الوكالة إن القصف أسفر «عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين».



وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنه مبنى منهار ويخلون شخصا على نقالة.



بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف مبنى مؤلف من قبو فيه طلاب جامعة وطابقين الأول لأصحاب المبنى والثاني مستأجر من جماعات غير سورية، في شارع الحمرا الراقي بمدينة حمص، في غارة هي الأولى من نوعها التي تضرب وسط المدينة.



وأسفر الهجوم بحسب المرصد عن سقوط 10 قتلى بينهم 6 مدنيين، وقتيلان من «حزب الله» اللبناني والشخص الثالث يرجح أنه قيادي في «الحرس الثوري» أو المجموعات الموالية لإيران، وشخص عاشر لم يكشف هويته. وأوردت صفحات إخبارية محلية أسماء القتلى ومنهم «3 طلاب جامعيين وسيدة هي صاحبة المنزل وابنها القادم لزيارتها من أميركا».



وأضاف المرصد ان القصف استهدف كذلك، مرآب إحدى الإدارات الخدمية جنوب حمص أدى الى تدمير آليات في المرآب، واستهدف أيضا منطقة المزرعة غرب حمص قرب المصفاة، وتعتبر هذه المنطقة حاضنة لـ «حزب الله» اللبناني، على حد قول المرصد. وأكد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني لوكالة فرانس برس مقتل اثنين من مقاتليه خلال الغارة الليلية على حمص.