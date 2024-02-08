

ناصر العنزي



تتجه أنظار الجماهير مساء اليوم صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة «ديربي» القمة بين القادسية والعربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو الأمير في مواجهة الخصمين اللدودين اللذين اعتادا التنافس بينهما على اللقب بعدما تساويا ومعهما الكويت في 16 لقبا لكل منهم، وتسبق مباراة الديربي مباراة تجمع السالمية مع التضامن على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر لتحديد الطرف الأول في نهائي الكأس الغالية.



ومرة أخرى تعود مباراة الديربي للواجهة بعد مواجهتهما المثيرة في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل 2-2، واليوم لا مجال للتعادل، حيث يكمل الفائز طريقه للنهائي ويودع الخاسر البطولة.



وكان الأصفر تخطى اليرموك في الدور التمهيدي ثم واجه صعوبة في اجتياز الفحيحيل بدور الثمانية وفاز2-1، واليوم يدخل المدرب محمد المشعان في أول اختبار جماهيري له تحت ضغط المطالبة باللقب بعدما غاب القادسية طويلا عن منصات التتويج.



وقد استعاد الأصفر خدمات مدافعه خالد إبراهيم وحارسه خالد الرشيدي بعد تعافيهما من الإصابة، لكن لم يتبين حتى الآن مشاركتهما أسياسيين.



أما العربي، فقد نجح في تخطي الصليبخات والنصر بثبات، ويدخل مواجهة اليوم بمعنويات عالية بإشراف مدربه داركو الذي أحسن في قيادة فريقه منذ الاستعانة به، حيث بات الأخضر مؤهلا لإحراز اللقب.



ويتميز العربي بوفرة لاعبيه الجاهزين للتمثيل الأساسي، حيث لا يتأثر بغياب أي لاعب، ويعتمد مدرب الأخضر على جماعية لاعبيه وروحهم القتالية في التعويض، ويغيب عنه اليوم سلطان العنزي الذي أجرى عملية جراحية ناجحة لتنظيف غضروف الركبة اليسرى، وسيبدأ مرحلة العلاج التأهيلي خلال أسبوع، على أن يعود إلى الملاعب نهاية مارس المقبل، وحسن حمدان وسلمان العوضي وسيف الحشان والنيجيري إيوالا للإصابة.



وفي المباراة الأخرى يخشى السالمية مفاجأة التضامن من الدرجة الأولى والذي تمكن من إقصاء الكويت حامل اللقب بالدور ربع النهائي، لكنه قادر على تجاوزه بفضل خبرة لاعبيه في المباريات الإقصائية.



وكان السماوي قد خاض مباراة عصيبة مع كاظمة في مباراة الدور ربع النهائي بعشرة لاعبين بعد طرد بدر جمال وخرج متعادلا 4-4 قبل أن يفوز بركلات الترجيح.



أما التضامن فقد أصبح على مرمى حجر من التأهل للمباراة النهائية، حيث نجح بقيادة مدربه البرتغالي ميغيل ليال في التغلب على الجهراء في الدور التمهيدي ثم فجر المفاجأة بالفوز على الكويت بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، وسيفتقد التضامن اليوم مهاجمه السنغالي عمر ويد للإصابة.