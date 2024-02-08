

يعقوب العوضي



أجرى حارس منتخبنا الوطني لكرة اليد حسن صفر عملية جراحية ناجحة في برشلونة أمس، وذلك لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركة الأزرق في بطولة آسيا التي اختتمت مؤخرا في البحرين. كما أجرى لاعب الخط الخلفي محمد الهندال هو الآخر عملية جراحية للإصابة نفسها في البطولة نفسها.



وتشير التقارير الطبية إلى حاجتهما لجلسات العلاج الطبيعي التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات اليومية والمشاركة مع فريقيهما، حيث يلعب صفر للكويت والهندال للفحيحيل.



وتتراوح مدة الغياب من شهرين إلى 3 أشهر، وذلك حسب استجابة التعافي البدني لهما.



من جانب آخر، تنطلق بطولة الدوري العام 9 الجاري بمشاركة جميع الفرق بمرحلة الدمج قبل انقسامها إلى درجتين ممتاز وأولى. إلى ذلك، تواصلت تدريبات المنتخب الوطني من مواليد 2008 على صالة الشهيد فهد الأحمد بمركز الاتحاد في الدعية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.