

٭ تواجه الفريقان خلال كأس الأمير في 28 مباراة، من بينها مباراتان ضمن دور المجموعات وتعادلا فيهما، بينما فاز القادسية في 15 لقاء، مقابل تحقيق العربي الانتصار 11 مرة، ومن بين انتصارات «الأصفر» 3 حسمهما بركلات الترجيح، مقابل 4 لـ«الأخضر».



٭ التقى القادسية والعربي خلال مباريات كأس الأمير في الدور التمهيدي مرة واحدة، حسمها العربي بثلاثة أهداف دون رد، وفي دور الثمانية كانت المواجهة في 7 مناسبات حقق القادسية الفوز 4 مرات، وحصد العربي 3 انتصارات، وفي الدور قبل النهائي حقق القادسية الفوز في 6 مباريات مقابل 3 للعربي، أما بالدور النهائي فتواجه «الأصفر» و«الأخضر» 9 مرات إذ فاز القادسية 5 مرات مقابل 4 للعربي، من بينها مباراة بركلات الترجيح.



٭ يعتبر جاسم يعقوب الهداف التاريخي لفريق القادسية، برصيد 4 أهداف، فيما سجل عبدالرحمن الدولة 6 أهداف للعربي، ثم المصري طه بصري، وعبدالعزيز عاشور، وحسين الموسوي ولكل منهم 3 أهداف.