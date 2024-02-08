

أشاد نجم الكرة الإنجليزية السابق المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، ديفيد بيكام، بإنجاز المنتخب الأردني بعد تحقيقه الفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في الدور نصف النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ «النشامى».



وحرص بيكام على الحضور إلى ملعب أحمد بن علي، لمتابعة مباراة المنتخبين الأردني والكوري في كأس آسيا.



وقد تفاعل نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي السابق مع المباراة والتي شهدت تفوقا أردنيا كاسحا على النمور الكورية حيث استطاع منتخب النشامى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.