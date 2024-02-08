

أشاد المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان بالمستوى الذي قدمه المنتخب الأردني (0-2)، مؤكدا أنه استحق الفوز والعبور إلى نهائي كأس آسيا الحالية في قطر.



وقال المدرب، إنهم لعبوا أمام منتخب عنيد وقوي خاض المواجهة بحماس كبير مدفوعا بالجماهير التي كانت حاضرة في الملعب، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة.



وكما أكد أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الخسارة وعدم العبور إلى النهائي، مشيدا بالمستوى الذي قدمه منتخب الأردن الذي تفوق في الحالة الفردية وكذلك الجماعية، حيث كان لاعبوه في قمة تركيزهم العالي في المواجهة.



وأبدى حزنه بسبب الخروج من الدور نصف النهائي، مؤكدا أنه كان ينتظر مستوى أفضل من لاعبيه، لكن المردود العام لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يسمح لهم بتحقيق النتيجة المرجوة، كما حدثت بعض الأخطاء، وهو ما قاد منتخب كوريا الجنوبية للخسارة وعدم العبور إلى النهائي، مشيرا إلى أنهم سيقفون على جميع الأخطاء التي حدثت في المشاركة بهذه البطولة وسيعملون على تصحيحها في المرحلة المقبلة، حيث تنتظرنا الكثير من الاستحقاقات على رأسها المنافسة من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026.