تذاكر الطيران شرط لدخول الإدارات لإنجاز معاملتهم.. والجنسيات المحظورة عليهم مراجعة الإدارة العامة بالضجيج



أحمد خميس - مبارك التنيب



قال مصدر أمني إن اجمالي من تردد على إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست بلغت اعدادهم نحو 1000 مراجع جميعهم تحصلوا على مواعيد بالدخول عبر منصة «متى»، مشيرا الى ان من توجهوا لاستخراج اذونات زيارة لأقاربهم في اليوم الأول لفتح باب الزيارة تم الطلب منهم استيفاء الأوراق المطلوبة ومنها حتمية وجود تذاكر للسفر ذهاب وعودة وأن تكون الأوراق المقدمة مثل عقد الزواج او شهادات الميلاد لمن يريد ان يحضر والده او والدته موثقة من قبل سلطات بلدانهم والسفارة الكويتية وقنصلية بلدانهم وكذلك اعتمادها من «الخارجية الكويتية».



وذكر المصدر أن جميع من قبلت أوراقهم أرفقوا تذاكر سفر صادرة عن الشركات الوطنية ذهاب وعودة (الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة)، إلى جانب توقيعهم على تعهد بعدم تحويل الزيارة إلى إقامة والالتزام بمدة الزيارة وعدم التردد على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والتردد في الحالات المرضية على المراكز الصحية الخاصة.



وذكر المصدر ان الجنسيات المحظورة طلب منهم التردد على الإدارة العامة لشؤون الإقامة في منطقة الضجيج للبت في أمر زيارة عوائلهم.



وقال المصدر ان مدة الزيارة العائلية والتجارية (شهر) وليستا قابلتين للتجديد، أما الزيارة السياحية فمدتها 3 أشهر ويمكن إنجازها (أونلاين).