

منصة «متى» تسمح لـ 30 مراجعا بالحصول على موعد كل ساعة في إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست.



الجهراء ومبارك الكبير أقل كثافة



إدارات شؤون الإقامة في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير لم تشهد كثافة في الإقبال مثل إداراتي الفروانية وحولي.



شهر ليس كافياً



أعرب عدد من الوافدين الذين التقتهم «الأنباء» عن أملهم في زيادة مدة الزيارة العائلية لـ 3 أشهر خاصة أنهم ملزمون حال إحضار زوجاتهم باستئجار شقة وتحمل نفقات السفر ومن ثم فإن الشهر على حسب اعتقادهم مدة قصيرة.



الزيارات لن تغلق



طمأن مصدر أمني جميع الوافدين بأن الزيارات ستظل مفتوحة خاصة أن هناك توجهات حكومية بتنشيط الحركة التجارية في البلاد، هذا إلى جانب الشروط الملزمة والتي تضمن عدم تحميل الخدمات مثل «الصحة» أي أعباء جديدة.



الطيران الوطني لا يصل لكل الجهات



قال وافدون ان اسرهم تتواجد في بلدان لا تصل اليها الخطوط الوطنية بشكل مباشر. وتساءلوا كيف لنا أن نحجز تذاكر سفر قبل صدور التأشيرة، معربين عن أملهم في أخذ تعهد على الأشخاص الذين تتم الموافقة لهم بالحضور الى الكويت عبر الناقل الوطني حتى وإن استلزم الأمر الوصول الى دولة يصل اليها الناقل الوطني. واقترحوا حلا لهذه الاشكالية بعدم تسلم تأشيرة الدخول الا بإظهار تذكرة السفر الصادرة عن الناقل الوطني.