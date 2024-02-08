في قرية صغيرة جنوب مدغشقر، تحتمي عشرات النساء من الحرارة الحارقة تحت شجرة، في انتظار دورهن ليزن أطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية.



وتواجه هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ أكتوبر شحا في كمية المتساقطات، في وقت تلوح بالأفق مخاوف من تفاقم الجوع في ظل ظاهرة «ال نينيو» المناخية.



وتتعرض البلاد لظواهر مناخية حادة كالعواصف وأسوأ جفاف منذ 4 عقود، في حين يتوقع الخبراء أن تتفاقم بسبب التغير المناخي. وتقول رينا غيلاني، منسقة الأمم المتحدة لأزمة المناخ المعنية بالاستجابة لظاهرة ال نينيو، إن: «مدغشقر تواجه راهنا أزمة مناخية». وتشير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص في مدغشقر، إحدى أفقر الدول بالعالم، يعانون أصلا من سوء التغذية. وتشير التوقعات المناخية إلى أن 2024 ستكون أكثر جفافا، مع عواقب وخيمة على موسم الحصاد الذي يبدأ في مايو. وقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر الماضي، من أن 2024 قد يكون أكثر حرا من عام 2023 لأن ظاهرة ال نينيو التي رصدت في منتصفه، عادة ما تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية لعام بعد حدوثها.