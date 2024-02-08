أعلن أحد علماء الآثار عن إطلاق مهمة للتوصل إلى أصل حطام سفينة يتخطى حجمه 30 مترا ظهر في الآونة الأخيرة قرب سواحل نيوفاوندلاند شرق كندا، ويبدو أنه يعود إلى القرن التاسع عشر.



ورصد الحطام للمرة الأولى في 20 يناير قرب ساحل كيب راي في خليج سان لوران، وهي منطقة ساحلية معروفة بصخورها غير العميقة وبظهور حطام سفن فيها، بحسب عالم الآثار في نيوفاوندلاند ولابرادور جيمي بريك.



وخلال مؤتمر صحافي عقــــده قال بريـك إنـــه «من المرجـــح» أن يكون الإعصار القـــوي فيونا الــذي ضرب الساحل الشرقـــي لكندا في سبتمبر 2022، قـــد تسبب فــي إخراج حطـــام السفينة من قاع البحر.