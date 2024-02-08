

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ، أمس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود المبارك بزيارة تفقدية إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، وذلك لمتابعة سير العمل والتعرف على المشكلات ووضع الحلول لها.

واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد، ثم قام بجولة تفقدية على عدد من عنابر السجناء (رجال ـ نساء) واستمع إلى أهم الشكاوى والملاحظات التي تواجه النزلاء.

ووجه اليوسف بتذليل العقبات التي تواجه النزلاء وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا الذين لا يحملون جوازات سفر بالتنسيق مع سفاراتهم لسرعة اعادتهم إلى بلدانهم ومعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الإدارة الحيوية. كما قام بزيارة إلى مبنى إدارة الاحداث (دار التقويم الاجتماعي) .