تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي يستضيفها وذلك بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي بهدف دون رد ليتأهل إلى النهائي في مواجهة نيجيريا.

وجاء الهدف بالشوط الثاني بعد عدة محاولات حيث تلقى سيباستيان هالر كرة عرضية قابلها بتسديدة هوائية رائعة لتصطدم الكرة في الأرض وتمر من أعلى الحارس وتذهب إلى الشباك بالدقيقة 65

وكان منتخب نيجيريا سبق كوت ديفوار في التأهل إلى النهائي بعد التغلب على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وتعد هذه هي المرة الخامسة في التاريخ الذي يتأهل فيها منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية حيث حققت اللقب مرتين في 1992 و2015 فيما حصد المركز الثاني في 2006 و2012.

وكان منتخب كوت ديفوار أقرب للخروج من دور المجموعات عن التأهل إلى دور الـ16.

ولكن بفضل فوز منتخب المغرب على زامبيا تأهل منتخب "الأفيال" إلى ثمن نهائي البطولة كرابع أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وخسر منتخب كوت ديفوار آخر مباراة في دور المجموعات أمام غينيا الإستوائية 4-0 في آخر مباريات دور المجموعات ليقرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب جيان لويس جاسيه ومساعده أديجوا جيسيليان دون الانتظار لمعرفة هل سيتأهل المنتخب إلى الدور الثاني أم لا. وبعد التأهل أسند الاتحاد الإيفواري مهمة تدريب المنتخب إلى أحد المساعدين وهو إيمرس فاي.

ليتفوق منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 على السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم الفوز على مالي في دور الـ8، ثم الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

من جانبه تأهل منتخب نيجيريا إلى النهائي بالفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب السلام في مدينة بواكي.

الهدفان جاءا من ركلتي جزاء، تقدم ويليام تروست إيكونج لنيجيريا وسجل تيبوهو موكوينا لجنوب إفريقيا.

وتلك المرة الثامنة التي يصل لها منتخب نيجيريا لنهائي أمم إفريقيا والأولى منذ 2013 التي حقق النسور الخضر لقبها.

وتعد نيجيريا ثالث أكثر منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا بعد مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

وعادت نيجيريا للنهائي مجددا على الأراضي الإيفوارية بعدما صعدت لنهائي 1984 وخسرت النهائي ضد الكاميرون.

وأصبحت نيجيريا أكثر منتخب ينتصر في ركلات الترجيح بأمم إفريقيا برصيد 6 مرات بالتساوي مع مصر.