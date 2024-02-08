بدأت اليوم الخميس، عمليات الاقتراع للانتخابات العامة في باكستان على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات وستستمر حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيمارس أكثر من 128 مليون ناخب حقهم في التصويت لإجمالي 5121 مرشحا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات بجميع مقاطعات باكستان الأربع.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا في جميع أنحاء البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني والتصاعد الأخير في الأنشطة الإرهابية الذي أدى إلى سقوط أرواح.

ووجه كبير مفوضي الانتخابات سيكندر سلطان رجا بالحفاظ على درجة التأهب القصوى في الإجراءات الأمنية وتسريع عمليات النشر اللازمة لضمان أمن الناخبين.

كما وجه بضمان حماية مكاتب الضباط العائدين بالمنطقة والمسؤولين العائدين الذين يديرون الانتخابات.

وأنشأت هيئة الانتخابات خط مساعدة على مدار الساعة لتقديم الشكاوى وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء باكستان حيث تم نشر 650 ألفا من أفراد الأمن بمن في ذلك الشرطة والقوات المسلحة المدنية والجيش الباكستاني لضمان أمن الناخبين.