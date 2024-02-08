عبدالكريم العبدالله

افتتح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الخارجية بوزارة الصحة د.هشام كلندر، نيابة عن وزير الصحة المؤتمر الـ 26 لأمراض النساء والتوليد, والذي ينظمه قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر، ان الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية في تخصص النساء والتوليد وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا مع التركيز على تقديم الرعاية المتقدمة، مبينا ان الوزارة تهدف الى تطبيق أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتحقيق التقدم في مجال الصحة النسائية وزيادة عدد عيادات صحة الأمومة والطفل مما يعكس التفاني في تلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل وفعال.

وأشار الى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به أقسام النساء والولادة في الكويت ومنهم قسم الولادة في مستشفى الجهراء الذي أجرى 150 حالة ناجحة باستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد في المناظير النسائية والذي ساهم بنتائج ايجابية كبيرة للمرضى.

من جانبها، قالت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء ورئيس المؤتمر د.حنان الحسيني، ان المؤتمر يعد اضخم محفل علمي تدريبي في حقل أمراض النساء والتوليد وتتفق موضوعاته مع رؤية الوزارة وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات النظام الصحي لمواكبة أهداف وغايات تتفق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ورؤية كويت المستقبل 2035.

وبينت ان المؤتمر يلقي الضوء على العديد من الموضوعات المهمة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بطب النساء والولادة حيث يركز على آخر التطورات العلمية في هذه المجالات الحيوية وهو ما سيكون له مردوده الايجابي لتحقيق المزيد من الإنجازات والمؤشرات الايجابية في كل مايتعلق بطب النساء والتوليد، منوهه الو ان المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام يتناول موضوعات دقيقة تتمحور حول تشجيع البحث العلمي وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين الأطباء والباحثين المشاركين لافتة الى انه يمثل نقطة تحول في عالم الرعاية الصحية.

وأشارت الى وجود الخبراء ليشاركوا تجاربهم ويبحثوا في مواضيع حيوية عن مستقبل طب الامومة والتوليد ومشاكل ضعف الخصوبة عند الرجال والنساء ومستقبل علم الأجنة والجينات الوراثية فضلا عن مستقبل جراحات الروبوت والذكاء الاصطناعي في سونارات الأجنة وأحدث التقنيات والاكتشافات في مجالات متعددة من الطب النسائي، مبينه إن المؤتمر يتخلله تقديم ورش عمل تدريبية خاصة بعمل السونار التفصيلي المتقدم في النساء والتوليد وجراحات الذكورة لعمليات الخصوبة وعمل المناظير الرحمية كما سيركز على المنظور الشرعي والديني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب عامةً وفي مجال النساء والتوليد على وجه الخصوص.

وكشفت عن إجراء 1672 حالة ولادة طبيعية و 828 حالة ولادة قيصرية طارئة في قسم النساء والتوليد في مستشفى الجهراء خلال عام 2023، مما يبرهن على الاهتمام البارز برعاية الأمهات والأطفال فضلا عن إضافة خدمة الولادة بدون ألم باستخدام إبرة الظهر المخدرة والتي احدث نقلة هائلة و استفاد منها 455 حالة محققةً إنجازا رائعا في توفير تجربة ولادة طبيعية خالية من الألم.

ولفتت الى أن وحدة أمراض الخصوبة في المستشفى تفتخر بتوفير مختبر خصوبة الرجال وتنفيذ عمليات خصوبة متقدمة كما تشمل هذه العمليات مايكرو تي سي لافتة الى ان وحدة الخصوبة وتأخر الإنجاب نجحت في علاج خمسة آلاف حالة تأخر في الإنجاب للنساء و 1000 حالة لعقم الرجال.