افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية

عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على تطبيق برنامج عمل الحكومة الذي تقدمه لمجلس الأمة في ما يخص "الصحة" ، مشيرا الى أن البرنامج يضم العديد من الأهداف التي سيتم تطبيقها خلال 100 يوم، متمثلة بالانشاءات والافتتاحات الجديدة، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ورقمنة الخدمات الصحية.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي للأشعة التشخيصية: "أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية" ، إن برنامج عمل الحكومة فيما يخص (الصحة) يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، مبينا انه سيكون تحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة.

وبين ان البرنامج يشمل أيضا افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية، معلنا عن استلام وتشغيل عدد 79 سيارة اسعاف قريبا والاهتمام بالملف الالكتروني وأرشفة الملفات وتفعيل البرامج الرقمية كخطة شاملة للوزارة.

وعن المؤتمر قال الوزير العوضي إن الرؤية المستقبلية للرعاية الطبية المقدمة في مجال الأشعة التشخيصية في البلاد ستتسع لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي والعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى، مشددا على الاستفادة من أحدث التقنيات والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى والحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لأداء المسؤوليات المهنية والإنسانية المرجوة، موضحا أن المؤتمر يناقش العديد من التحديات من بينها الذكاء الاصطناعي بهدف النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للحصول على الدقة في التشخيص وبالتالي الدقة في العلاج وتحديدا لمرضى السرطان والقلب والأوعية الدموية.

ولفت إلى الاهتمام العالمي الواضح بآخر وأحدث التقنيات في مجال الأشعة التشخيصية، معربا عن فخره واعتزازه الشديد بمساهمة الكوادر الوطنية في العديد من الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمجال الأشعة التشخيصية والتي نشرت في العديد من المجلات العالمية الشهيرة.

بدورها، قالت رئيس المؤتمر ورئيس قسم الأشعة بمستشفى الأميري الدكتورة أسماء الفيلكاوي في كلمة مماثلة إن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين في مجال الأشعة التشخيصية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مؤكدة على استمرار فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام و إشراف رئيس مجلس أقسام الأشعة د. بثينة الكندري.