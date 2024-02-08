حقق فريق لواء المغاوير /25 المركز الـ 29 من أصل 76 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم بالبطولة الدولية «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، التي استضافتها «شرطة دبي» خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2024، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية (SWAT) على مستوى العالم.

كما تهدف مشاركة فريق لواء المغاوير بالبطولة الدولية إلى تبادل الأفكار والتجارب الميدانية والقيم الإيجابية، وتعزيز روح التضامن والاحترام بين أعضاء الفرق المتنافسة، وفيها يتعيّن على كل فريق خوض العديد من التحديات، مثل المناورات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، ومنافسة الفرق الأخرى.



حيث تعتمد هذه البطولة على اللياقة البدنية للفرق المشاركة والأسلوب التكتيكي والرمايات المتعددة تحت جهد بدني يتطلب التركيز الذهني بأعلى المستويات.