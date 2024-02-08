ضرورة رفع مستوى الجهوزية الأمنية للتعامل مع أي خلل أمني أو تقصير بشكل فوري لضمان سلامة الجميع



قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم الخميس بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من القيادات الامنية وذلك للاطلاع على استعدادات وجاهزية رجال الأمن.



وتفقد اليوسف مطار الكويت الدولي ومبنى الركاب (T1) و(T4) و(T5) وقاعة التشريفات، واطلع على آلية العمل في «كاونتر» جوازات المغادرين والقادمين وصالة إصدار التأشيرات وآلية التعاون بين قطاعات وزارة الداخلية المعنية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني.



وأبدى الشيخ فهد اليوسف بعض الملاحظات وأكد على تنفيذها مع ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لخدمة المسافرين والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ورفع مستوى الجهوزية الأمنية للتعامل مع أي خلل أمني أو تقصير بشكل فوري لضمان سلامة الجميع.