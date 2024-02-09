أعلنت وزارة الكهرباء إعفاء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي، الذي يمتد لساعات طويلة قد تصل إلى ايام في بعض المناطق السكنية.



وأكد معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان، في تصريح لموقع جريدة «الوطن»، أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبينا أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل، وتغذيتها بالكهرباء على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهرا يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.



وفي سياق متصل، أشار بلان إلى أن الوزارة تشجع إقامة مشاريع للطاقات المتجددة بالمدن الصناعية، إذ يجب أن تقوم كل منشأة تمتلك المكان المناسب بتغطية جزء من احتياجاتها من الطاقة الشمسية، ما يساعد على تأمين الطاقة وتوفرها، إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعد جيدا ويوفر من فاتورة الكهرباء التي تدفعها المنشأة نتيجة استهلاكها منها، لذا في حال وجود المساحة كأسطح وهنغارات فإن هذه المشاريع تعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة للمنشأة، وخاصة أن السطوع الشمسي في سورية يعد جيدا جدا، أي من الضروري تعميم هذه المشاريع على كل المنشآت داخل المدن الصناعية.



ووصف معاون الوزير الإقبال على هذه المشاريع بأنه كيفي، لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من المنشآت قامت بتركيب منظومات طاقة شمسية.



وتابع «كما نشجع حاليا على إنشاء شركات مساهمة حيث يتم تخصيص منطقة مناسبة لإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ليسهم أصحاب المنشآت والمصانع بهذه الشركات من خلال امتلاك أسهم بها، والحصول على حصصهم من منتج هذه الشركات لتغذية منشآتهم، وهذا الأمر يتم العمل عليه حاليا»، متوقعا أن تبصر هذه الشركات النور قريبا، بسبب الواقع الكهربائي التي تمر به البلاد.