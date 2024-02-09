

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن أنه سيدفع على الأقل 2.65 مليار دولار كجوائز للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والتي ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيها إلى 36 فريقا بداية من الموسم المقبل.



وكان مجموع الجوائز التي تقدم للأندية يقارب 2.15 مليار يورو من عام 2021 فصاعدا، لكن المبلغ الإضافي سيتم توزيعه على الفرق الأربعة الإضافية التي تشارك، الأمر الذي سيضمن مشاركة كل فريق في 8 مباريات على الأقل في البطولة بدلا من 6 مباريات.



وحاليا، يمكن للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا توقع حصوله على 140 مليون دولار من «يويفا».



وذكر «يويفا» أنه سيخصص ما لا يقل عن 4.74 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة لكل مسابقات أندية الرجال بداية من الموسم المقبل.



وتبلغ قيمة صندوق جوائز الدوري الأوروبي 608 ملايين دولار، فيما تبلغ جوائز دوري المؤتمر 307 ملايين دولار.