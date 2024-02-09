تعزيزا للشراكة المجتمعية والتعاون مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني نظمت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة وبالتعاون مع وزارة الصحة معرضا توعويا بعنوان «اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للسرطان» حرصا من إدارة الأمن والسلامة على رفع ثقافة التوعية بمرض السرطان والتشجيع على اتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية منه، في كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



شارك في المعرض العديد من الجهات المختصة بالصحة العامة والتي كان هدفها رفع مستوى الثقافة الوقائية وتشجيع الأفراد على اتخاذ الخطوات نحو حياة صحية خالية من مرض السرطان والكشف المبكر عنه.



وفي ختام الحملة، قام القائم بأعمال المدير الإداري بكلية التربية حمد بوقماز بتكريم الجهات المشاركة على جهودها المبذولة، آملا في مزيد من التعاون المستمر في كل ما يتعلق بخدمة المجتمع والصالح العام.