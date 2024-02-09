

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة مشاري الحربي، تقيم جامعة الكويت لأول مرة بمدينة صباح السالم الجامعية ملتقى الشعوب بالتعاون ما بين عمادة شؤون الطلبة ومركز توك الثقافي، بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، وذلك يوم السبت 10 الجاري في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث يعتبر الملتقى تجربة فريدة ثرية معرفيا وثقافيا.



وأكد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة جمال بوعركي حرص الجامعة على التواصل الثقافي والاجتماعي بين كل الشعوب العربية والعالمية الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى ان الملتقى يعمل على تقريب العادات والثقافات العديدة، ويثري الحصيلة الثقافية ويسلط الضوء على مميزات كل بلد.



ولفت بوعركي إلى أنه تم الإعداد المسبق للملتقى من خلال تشكيل اللجان المنظمة لإبراز هذا الحدث بأفضل صورة ممكنة، كما تم إعداد فريق طلابي كبير بما يقارب 150 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت تم تدريبهم للتنظيم والاستقبال، بحيث يكون هذا الفريق الطلابي جاهزا لتنظيم هذه الفعالية بشكل يليق بمستوى جامعة الكويت.



هذا، وتشارك في الملتقى أكثر من 40 دولة عربية وعالمية بحضور سفراء الدول والمهتمين بهذا الشأن، ويحتوي الملتقى على ورش لفنون الطبخ للدول المشاركة وعروض فلكلورية تعكس ثقافات الشعوب وعروضا غير حية للأزياء، بالإضافة إلى معرض للسيارات الكلاسيكية النادرة.



وتمتد فترة إقامة المعرض طوال يوم السبت الموافق 10 الجاري بالتزامن مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت عبر برنامج زمني مبرمج بين الدول المشاركة، والدعوة عامة للجميع من الساعة 12 ظهرا.