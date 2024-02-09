أصيب مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطرة جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية بجنوب لبنان.



وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن «مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا» على سيارة رباعية الدفع عند المدخل الشرقي لمدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها».



واستهدفت السيارة في شارع رئيسي بالمدينة التي تقع شمال نهر الليطاني وعلى بعد 12 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، وفرضت القوى العسكرية طوقا مشددا بموقع الاستهداف.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران تتصاعد من السيارة.



وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» إن «الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في حزب الله بمنطقة الجنوب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته» في مدينة النبطية.



وردا على سؤال لـ «فرانس برس» حول الضربة، اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «ننظر في التقارير» الخاصة بالحادث.



في السياق، قالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو-أرض وبشكل مباشر سيارة مدنية وسط مدينة النبطية.



وأضافت المصادر أن «المسيرة الإسرائيلية وهي من نوع «هيرمز 900»، لاحقت السيارة المستهدفة من حي البياض في الطرف الغربي لمدينة النبطية وأطلقت باتجاهها صاروخ جو أرض لكنه أخطأها، وعاودت المسيرة إطلاق صاروخ ثان على السيارة بعدما توقفت إلى جانب الطريق العام عند الطرف الشمالي للمدينة».



وأدى الصاروخ الأول إلى أضرار مادية بأحد المنازل في حي البياض.