أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدأ جولة خارجية تشمل كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» إن «الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي».



ولفت البيان إلى أن الملك عبدالله الثاني «سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة الكندية أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو».



وفي باريس سيجتمع ملك الاردن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، بحسب البيان.