عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس الهيئة الطبية بمستشفى الصباح د.إيمان العنيزي عن بدء تطبيق المرحلة الاولى من برنامج متكامل لترشيد استهلاك «المضادات الحيوية» في المستشفى بدعم من مدير المستشفى د.حماد الحميدي، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة العلمية د.فاطمة الحريش ورئيس فريق ترشيد استهلاك المضادات الحيوية د.حسين الشمري. وذكرت العنيزي في تصريح لـ «الانباء» أن من مميزات هذا البرنامج الذي يطبق على 4 مراحل تقييم وتجميع البيانات عن كمية ونوعية استخدام المضادات الحيوية.



وبينت أن البرنامج يتميز بوجود غطاء تعليمي وتوعوية مكثف للطواقم الطبية وغير الطبية معتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، كما يشرف على البرنامج لجنة منفصلة وفريق متعدد التخصصات لترشيد استهلاك المضادات الحيوية في الاقسام الغنية المختلفة،



ولفتت إلى ان البرنامج يهدف إلى الاستخدام الامثل للمضادات الحيوية وترشيد استخدامها، وتقليل صرف هذه الادوية بالمستشفى، بالإضافة إلى منع وتقليل انتشار الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية حفاظا على سلامة المرضى وتجنب المضاعفات الناتجة عن استخدامها.



وأفادت العنيزي بأن تطبيق هذا البرنامج يأتي للارتفاع المخصبة في انتشار الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية حول العالم، حيث تقدر الوفيات سنويا بـ1.2 مليون شخص حول العالم.