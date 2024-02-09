عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس جمعية المعلمين أ.حمد الهولي أنه تم التواصل مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني بشأن تطبيق نظام البصمة على المعلمين في المدارس اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوزير أكد حرص الوزارة على استقرار الميدان وانتظام العمل به، وأن النشرة المذكورة تهدف إلى استكمال البيانات المتعلقة بالعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية من قبل الفريق الخاص بنظم المعلومات وهو الفريق المكلف بمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها. كما ذكر الهولي أن وزير التربية أوضح له أن استكمال تطبيق النظام الفعلي للبصمة مرتبط ببعض الإجراءات مع جهات خارجية، مثمنا حرص جمعية المعلمين على تعاونها ومتابعتها لكل القضايا التي تهم الميدان التربوي.‫