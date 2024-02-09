عاطف رمضان



أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المباني المنفذة حتى الآن في مدينة المطلاع بلغت 113 مبنى.



وأضافت «السكنية» في احصائية لها حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان 83 مبنى جاهزا للتسليم و9 مبان جار تسليمها للجهات المعنية و30 مبنى تم تسليمه للجهات الحكومية.



ووفق الاحصائية، فإنه تم إيصال التيار الكهربائي لعدد 102 مبنى عام، وهو عبارة عن مركز صحي عام و مركز صحي تخصصي ومبنى اسعاف و2 مخفر و2 مبنى بلدية وسوق مركزي و24 مسجدا و14 مدرسة و2 مبنى خدمة مواطن و2 مركز تنمية مجتمع و20 مجموعة محلات و2 مبنى بريد.



وحسب الاحصائية، تم تسليم المفاتيح لعدد 30 مبنى للجهات المستفيدة، وقد حرصت المؤسسة على تنوع اعمال المباني التي تم تسليمها لتغطية كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، وهي عبارة عن مركز صحي عام و مركز صحي تخصصي ومبنى اسعاف ومخفر و2 مبنى بلدية ومبنى روضة اطفال و3 مساجد وفرع غاز وخدمة مواطن ووحدة اجتماعية و12 مجموعة محلات ومركز تنمية مجتمع و3 سكن للامام والمؤذن وبريد.



وأشارت «السكنية» إلى انه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة التربية لزيادة عدد مبانيهما المسلمة خلال شهر فبراير الجاري، بالاضافة إلى املاك الدولة لتسلم السوق المركزي في الضاحية N11.



ولفتت المؤسسة إلى انه ستبدأ اعمال التركيبات بإنارة الطرق الرئيسية في مارس 2024 والتشغيل التدريجي في مايو 2024 وستبدأ اعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي خلال مايو 2024 والتشغيل التدريجي في يوليو 2024.