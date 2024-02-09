أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم إطلاقه خدمة «أمان» للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق «سهل».



وقال كاظم في بيان صحافي إن خدمة «أمان» ستظهر للمستخدمين من خلال قائمة «خدمات» الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات داخل تطبيق «سهل» وهدفها إتاحة المجال لمستخدمي التطبيق للإبلاغ عن أي محاولة تصيد إلكتروني يتعرضون له سواء على شكل رسائل أو مكالمات وهمية. وأضاف أن الخدمة تهدف أيضا إلى رصد كل صور الاحتيال الإلكتروني التي تواجه المواطنين والمقيمين على مختلف الوسائل وتحديد نوعها سواء عبر رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو من خلال موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية يستخدمونها أو أي وسيلة أخرى يشتبه أنها تمارس الاحتيال.