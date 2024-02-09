قال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الإنساني الشيخ أحمد العجران إننا نتواجد حاليا في جمهورية تشاد الصديقة ولمسنا خلال هذه الرحلة الحاجة الشديدة لإقامة المخيمات الطبية وتوزيع المواد الغذائية للأسر الفقيرة واللاجئين وحفر الآبار وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأخرى ومن هنا جاءت فكرة طرح مشروع «عطائك يثمر» والذي من خلاله ننفذ المشاريع السابقة.



وأوضح العجران أن مشروع «عطائك يثمر» يسهم المتبرع الكريم من خلاله في علاج مرضى العيون وعودة نعمة النظر لآلاف المرضى وإدخال السرور والسعادة عليهم، كما يشارك المحسن من خلال المشروع في علاج أمراض سوء التغذية التي تصيب الأطفال وتوزيع حليب الأطفال والأدوية عليهم.