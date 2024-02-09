عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان».



المداومة على العمل الصالح تبلغ العبد الى رحمة الله والنجاة من النار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك، فقد كان يداوم على العبادات والطاعات، ومن ذلك صوم النفل فإنه غير مختص بزمان معين.



وفي الحديث: ان اعمال التطوع ليست منوطة بأوقات معلومة، وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها.



وفيه: بيان فضل شهر شعبان، والحث على إكثار الصيام فيه.



وفيه: مشروعية ألا يخلو شهر من الشهور عن صوم التطوع.