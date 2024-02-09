

ارتفعت العملة المشفرة الأعلى قيمة «بيتكوين» بنسبة 4.4% تقريبا في تعاملات أمس وسط تصريحات عديدة من قبل أعضاء في الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة في أميركا.



وتخطت العملة المشفرة مستويات 44 ألف دولار للمرة الأولى منذ الانخفاضات التي سببتها صناديق الاستثمار المتداولة في يناير، حيث تقترب حاليا إلى 45 ألفا، بحسب بيانات «coinmarketcap».



وحاولت «بيتكوين» تجاوز 44 ألف دولار الأسبوع الماضي في عدة مناسبات، لكنها لم تستطع القيام بذلك مع ترقب احتماليات السوق بشأن قرار الفيدرالي الأميركي في اجتماع مارس.



ويترقب سوق العملات المشفرة العديد من الأحداث الأساسية هذا العام أبرزها تداعيات تحركات معدلات الفائدة عالميا على شهية المخاطر من قبل المستثمرين وأيضا عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف المرتقبة في أبريل، بالإضافة إلى أداء صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إطلاقها في يناير.



وسيؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم «التنصيف» إلى تقليل المعروض من العملات بشكل فعال، وقد يؤثر هذا بشكل كبير على السعر، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.



ومع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد يشهد السوق ضغطا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدا على عملة بيتكوين المتداولة. وفي هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.