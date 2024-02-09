

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق المساعد الافتراضي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في ظل سعيها إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.



وأضاف تقرير الموقع، نقلا عن رسالة داخلية، أن الشركة تجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين، وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة، بحسب ما ذكر موقع بيزنس إنسايدر.



وتعمل أداة كوبايلوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من «أوبن إيه آي».



وهي الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365 والتي تتضمن برامج وورد وأوتلوك وتيمز.



وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع «أوبن إيه آي»، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت «تشات جي.بي.تي»، بالإضافة إلى النمو المطرد لأعمال الحوسبة السحابية في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا متخطية «آبل».



وبدأت «مايكروسوفت» في نوفمبر الماضي بيع (كوبايلوت) مقابل 30 دولارا شهريا، ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.