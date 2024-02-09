

أغلقت 3200 شركة ناشئة أعمالها في أميركا العام الماضي بعد أن جمعت هذه الشركات 27 مليار دولار من التمويل، هذا الرقم لا يشمل الشركات التي فشلت بعد طرحها للاكتتاب العام أو تمكنت من العثور على مشتر لأصولها أو عملياتها.



وتشير تقديرات صادرة عن Embroker إلى أن 90% من الشركات الناشئة لا تتمكن من الاستمرار، وأن 10% من الشركات الناشئة تتوقف عن العمل خلال السنة الأولى، بينما 70% من الشركات الناشئة تغلق أبوابها خلال سنتين إلى 5 سنوات.



وأظهر تقرير أن من آخر الشركات التي أغلقت أعمالها هي «Weaveworks» لتطوير التطبيقات والبرامج، بعد نحو 10 سنوات من العمل وحصولها عل تمويلات بأكثر من 60 مليون دولار.



وأعلنت Weaveworks وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير التطبيقات عبر أدوات سحابية، أنها ستغلق أبوابها، وقال رئيسها التنفيذي ألكسيس ريتشاردسون: «إن السوق أصبحت صعبة بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة خصوصا بأميركا».



ويريد الرئيس التنفيذي السابق لـ WeWork آدم نيومان إعادة شراء شركة المكاتب المشتركة المفلسة WeWork، وفقا لرسالة أرسلها محاميه منذ ديسمبر الماضي.



واتهم نيومان WeWork بالعناد على الرغم من وضعها المالي السيئ، وقالت WeWork إنها تلقت عروضا «بشكل منتظم» وتركز على «المصلحة الأفضل» للشركة.



وحاولت الشركة ان تتجاوز الإفلاس باستخدام 164 مليون دولار من الأموال النقدية المتوافرة لديها في نوفمبر الماضي لكنها تعتقد الآن أن هذا المبلغ غير كاف وتدرس الحصول على قرض إفلاس جديد.



واستدانت شركات مثل Uber وAirbnb وSlack Stripe مليار دولار أو أكثر قبل أن تحقق نجاحات ملموسة، لكن هناك العديد من الشركات الناشئة التي أيضا جمعت الملايين، ولكنها فشلت أو أغلقت أبوابها بنهاية المطاف.