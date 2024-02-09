

مفرح الشمري



انتهى المخرج يوسف مبارك الحشاش أمس الأول من تسجيل المسلسل الإذاعي «أحفادي الأعزاء» الذي سيبث في شهر رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج العام من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري وتمثيل جاسم النبهان، خالد المفيدي، غادة السني، حنان المهدي، منال الجارالله، عبدالمحسن العمر، يوسف العمر، إيمان فيصل، حسين الحداد، مريم الحلو، فاطمة القلاف، حسين الرفاعي وآخرين.



مسلسل «أحفادي الأعزاء» أسري تدور أحداثه في قالب عائلي ممتع، ما بين النجاح والسقوط، والقناعة والطمع، والخير والشر، والطموح واليأس، من خلال شخصية المسلسل الرئيسية «محمد» الذي يجسدها الفنان جاسم النبهان حيث يعيش مع أحفاده (فهد - سعود - إيمان - قماشة) والذين تجاوزوا العشرين من العمر، وجميعهم يعيشون مع الجد في فيلته الفخمة، يتعامل معهم كأنه صديقهم وأخوهم الأكبر، كاسرا جميع الحدود معهم لثقته فيهم وقناعته بأن هذا الجيل يجب أن تصادقه وتعطيه الأمان والثقة ليصبح جيلا ناجحا.



وبعدها تتوالى أحداث المسلسل فتمر على «محمد» أزمة يتعرض لها بسبب خسارة ابنه البكر «جاسم»، فيبحث «محمد» عن حلول لإنقاذ ابنه من السجن فلا يجد أمامه إلا بيع الفيلا لحل أزمة ابنه، ولكن المبلغ لا يكفي لسداد المبلغ، فينتقل مع أحفاده لبيت أبيه القديم للإقامة فيه بمنطقة قديمة وحياة مختلفة عن الحياة التي كانوا يعيشونها، ليبدأ الجميع بالعمل للاعتماد على أنفسهم، وذلك لضمان لقمة عيشهم في أوضاعهم الصعبة.



العمل يقع في 30 حلقة مدة الواحدة 15 دقيقة، كل حلقة تحمل بين طياتها الكثير من المعاني والقيم والعادات التي جبل عليها أهل الكويت.