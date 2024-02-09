

أعلنت الفنانة وفاء عامر، قبل شهور قليلة، عن مشاركتها في رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «أولاد الحاج متولي»، حيث زعم البعض وقتها أنه يأتي استكمالا للمسلسل الشهير «عائلة الحاج متولي» بطولة الفنان نور الشريف، وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا، لكن مسلسل «أولاد الحاج متولي» خرج من موسم رمضان بشكل رسمي، حسب مجلة «سيدتي»، وجاء ذلك بسبب حدوث تغييرات في أبطال العمل، لاسيما الفنانة نرمين الفقي التي اعتذرت عن التواجد، فضلا عن اعتذار المخرج.



ومن المقرر أن تستقر الشركة المنتجة للمسلسل على اسم المخرج الذي سيتولى العمل، وكذلك القائمة النهائية للممثلين، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتصويره عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتحدد موعد عرضه لاحقا، وهو من بطولة وفاء عامر وممثلين من جنسيات عربية مختلفة، وتأليف حسين مصطفى محرم.



وفي سياق آخر، تشارك وفاء عامر في رمضان من خلال مسلسلين دفعة واحدة، الأول «حق عرب» بطولة: أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي آخرين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، كما تتواجد في مسلسل «بدون مقابل»، بطولة: هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، عمرو عبدالجليل، محمد أبو داوود، خالد سليم، وآخرين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.