

دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة ريام كفارنة عن مشاركتها في موسم رمضان المقبل بعملين مختلفين من ناحية البيئة وبناء الشخصية، اذ تشارك الفنان إياد نصار بطولة مسلسل «صلة رحم» وهو عمل مصري، تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ويمتد لخمس عشرة حلقة، ويجري تصويره في العاصمة اللبنانية (بيروت) لصالح شركة الصباح.



وكشفت كفارنة عن أن المشاركة السورية ستكون ضمن النصف الثاني من مسلسل «كسر عضم»، من تأليف رفعت الخطيب وهلال الأحمد، سيناريو رند حديد، إخراج كنان اسكندراني، حيث تجسد شخصية «رولا» ضحية بين مجموعة من الفاسدين وبين والدها وزوجها، لتجد نفسها داخل دوامة لا تشبه شخصيتها، وذلك للحفاظ على ابنها من أي سوء لتقلب الطاولة في نهاية العمل على أبطال الحكاية وتجمعها غالبية المشاهد مع الفنان أحمد الأحمد.