

عبدالحميد الخطيب



لحظات من الفرح والسعادة ينتظرها عشاق الموسيقى والغناء من جمهور حديقة الشهيد، فهم على موعد يومي 29 الجاري و1 مارس المقبل مع حفلين ضخمين من إنتاج شركة «A Music» ويحيهما نخبة من نجوم الأغنية العربية، وذلك تزامنا مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.



يجمع الحفل الأول الفنانتين نداء شرارة ومها فتوني ومعهما كورال «روح الشرق»، على المسرح المكشوف بالحديقة، في أمسية عنوانها «الطرب الأصيل»، بينما يحيي الحفل الثاني النجم تامر عاشور، ليعيش الجمهور على وقع الأنغام الرومانسية تجربة فريدة من نوعها، مليئة بالحماس والموسيقى الجميلة.



وفي هذا الصدد، أعرب مؤسس شركة «A Music» أحمد الخالدي عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد، متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، وقال: تلاقت الرغبة على تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفال بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.



وأكد الخالدي أنه حريص على ظهور الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها هذا الحدث الغنائي الضخم.