

بيروت - بولين فاضل



دائما ما تشارك الفنانة نادين نجيم محبيها ومتابعيها مقاطع طريفة ومميزة، تكشف عن تعاملها مع الكثير من المواقف بأسلوبها وطريقتها المميزة، ونشرت أخيرا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أظهرت من خلاله طريقة تعاطيها مع أول مشكلة تصادفها، بعد أن تكون قد اتخذت قرارا بعدم الغضب مهما كلف الأمر.



وكانت نادين تستمع في الفيديو لأغنية أجنبية هادئة في بدايتها، قبل أن تصبح الأغنية صاخبة، لتبدأ نجيم بالصراخ، وشبهت تفاصيل الأغنية بما يحدث معها، وقالت: «أنا بس قرر ما عصب أبدا وأكون رايقة لو شو ما صار، وكمان أنا بعد أول مشكل»، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، وأكدوا خفة دمها وطرافتها المميزة.



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، تتابع نادين تصوير مشاهدها ببطولة مسلسل «2024»، الذي تخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان المقبل، ويشاركها البطولة: محمد الأحمد، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والتشويق، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.