

Force Of Nature: The Dry 2



تذهب 5 سيدات في رحلة برية وسرعان ما تعود المجموعة مع اختفاء إحداهن، فيتولى المحققان الفيدراليان «آرون فالك» و«كارمين كوبر» مهمة البحث عن المرأة المفقودة وسط الجبال والبرية.



إخراج وتأليف: روبرت كونولي، بطولة: إيريك بانا، آنا تورف، ديبورا لي فورنيس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 الجاري.





Madame Web



تدور أحداث الفيلم حول شخصية «مدام ويب» التي تملك القدرة على معرفة كل شيء ورؤية المستقبل، حيث تعيش في مانهاتن ما بين الحاضر والماضي، وبمرور الوقت تصبح مجبرة على التقرب من ثلاث فتيات للنجاة.



إخراج: إس.جيه. كلاركسون، بطولة: داكوتا جونسون، سيدني سويني، إيما روبرتس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 15 الجاري.





Dark Game



عمل مميز تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، حيث يكافح محقق في سباق مع الزمن لإيقاف برنامج ألعاب وتحديات يجبر المتسابقين على القتال من أجل حياتهم، وتتوالى الأحداث.



إخراج: هوارد جي فورد، بطولة: إيد ويستويك، أندرو بي ستيفين، لولا وأين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 29 الجاري.